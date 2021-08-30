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 وسط حراسة شرطة الاحتلال..مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

 وسط حراسة شرطة الاحتلال..مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

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 وسط حراسة شرطة الاحتلال..مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

 وسط حراسة شرطة الاحتلال..مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
http://almnatiq.net/?p=1019435
المناطق - وكالات:

أقدم عدد من المستوطنين الإسرائيليين،على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بمساعدة حراسة مشددة من عناصر قوات الاحتلال .

وأفاد شهود عيان، أن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة، بحسب ما نقلت “وكالة الأنباء الفلسطينية”.

من جهة أخرى، تشارك اللجنة الفلسطينية لفعاليات بيت لحم، اليوم الاثنين، في وقفة من أجل دعم وإسناد الأسرى المضربين عن الطعام، ومع أسيرة ستضع مولودها خلال الأيام المقبلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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