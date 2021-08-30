السديس يكرم المشرف العام على حلقات القرآن الكريم بالمسجد النبوي

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كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المشرف العام على حِلق القرآن الكريم والمتون العلمية، إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم نظير ما يقدمه من جهود أسهمت في تطوير حلقات إقراء القرآن وحفظه.

وأكد السديس في لقاءه اليوم بخطيب المسجد النبوي أهمية خدمة كتاب الله حفظاً وتجويداً وتعليماً وإقراء، وتفسيرا،وحفظ أوقات الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والبركة والاستفادة من علماء القرآن الكريم والقراءات والأخذ منهم .

وأشاد بدور حلق القرآن الكريم والمتون العلمية وما تقوم به من خدمة كتاب الله في مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والتسهيل على قاصديه في تعليم القرآن الكريم وحفظه بمنهجية علمية مؤصلة.

ونوه بما يلقاه المسجد النبوي من دعم وعناية من القيادة الحكيمة.