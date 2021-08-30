هل الجرعة الثانية من اللقاح تشكل خطورة على المرأة الحامل؟.. الصحة تجيب

تفاعل الحساب الرسمي لوزارة الصحة مع تغريدة لإحدى المتابعات تساءلت فيها عن مدى خطورة تلقي الجرعة الثانية من اللقاح على المرأة الحامل.

وكتبت المغردة في سؤالها لوزارة الصحة: “سلام عليكم أنا حامل بالشهر الثاني هل اقدر أخذ الجرعة الثانية أو لا”، لترد الوزارة مؤكدة أنه “بناءً على الدراسات والتوصيات العلمية الحديثة فإنه بشكل عام لا مانع من إعطاء لقاح فايروس كورونا للمرأة الحامل، و يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فايروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع (٢١ يوم) على الأقل من أخذ الجرعة الأولى”.

احصائيات لقاحات كورونا

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم (الإثنين)، عن وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 36,707,997 جرعة، منها 22.1 مليون جرعة أولى، و14.5 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.591 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 454 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.