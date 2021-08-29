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باحث : العمل عن بعد زاد الإنتاجية في بعض المؤسسات بنسب تتراوح من 30 إلى 50% 

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باحث : العمل عن بعد زاد الإنتاجية في بعض المؤسسات بنسب تتراوح من 30 إلى 50% 

باحث : العمل عن بعد زاد الإنتاجية في بعض المؤسسات بنسب تتراوح من 30 إلى 50% 
http://almnatiq.net/?p=1019461

قال الباحث الاجتماعي عبد العزيز المبارك، إن العمل عن بعد أسهم في زيادة الإنتاجية في بعض المؤسسات بشكل كبير، وأكد أن العمل عن بعد لا يعني أنه ملزم بتنفيذ أعمال خارج مواعيد العمل التي نصت عليها العلاقة التعاقدية مع المؤسسة.

وأضاف “المبارك” في تصريحات تلفزيونية لقناة “الإخبارية”: “أنه ليس صحيحا أن يكون الموظف متاح 24 ساعة عندما يكون العمل عن بعد، فلابد من ضبط العلاقة التعاقدية فلا يصح أن يطلب المدير من موظفه أن يعمل في الأوقات المتفقين عليها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض المنظمات استفادت من 30 إلى 50% زيادة في الإنتاجية.

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