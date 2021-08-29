مدينة بالمملكة تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم..تعرف عليها

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http://almnatiq.net/?p=1019466
المناطق - وكالات:

صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، مدينة المكرمة المكرمة ضمن 13 منطقة عربية الأكثر حرا بأعلى 15 درجة في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة لامست الـ50 درجة مئوية.

وشملت القائمة التي نشرها موقع  eldoradoweather عرفات في مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية) 50 درجة مئوية، خانقين (العراق) 49.5 درجة مئوية،- الأهواز (إيران) 48.9 درجة مئوية،-كربلاء – الحسين (العراق) 48.4 درجة مئوية،-شركة بغداد الدولية المطار (العراق) 48.3 درجة مئوية، أوميدية (إيران) 48.3 درجة مئوية، البصرة (العراق) 48 درجة مئوية، الناصرية (العراق) 48 درجة مئوية.

كما ضمت القائة مطار البصرة الدولي (العراق) 47.8 درجة مئوية، طوز (العراق) 47.8 درجة مئوية، ينبع (المملكة العربية السعودية) 47.8 درجة مئوية، عين التامر (العراق) 47.7 درجة مئوية، علي الغربي (العراق) 47.6 درجة مئوية، البدرة (العراق) 47.6 درجة مئوي، .مزرعة الأبرق (الكويت) 47.5 درجة مئوية.

 

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