«تعليم مكة» تصدر تعميمًا هامًا بعد حرمان طالب من دخول مدرسته يومًا كاملًا

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محررو المناطق

اشتكى ولي أمر طالب من بقاء نجله يوما كاملا خارج أسوار إحدى المدارس، بشرق العاصمة المقدسة ، بسبب عدم تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وأفاد مراسل قناة “الإخبارية” أن ولي أمر الطالب قام بإيصال ابنه إلى المدرسة وغادر، مشيرا إلى أن الطالب لم يحصل إلا على جرعة واحدة، ولذلك قامت إدارة المدرسة باستبعاده، وظل  طوال اليوم خارج أسوار المدرسة حتى فترة الظهيرة، وهو ما أدى إلى استهجان الأب بشكل رسمي في مكتب التربية والتعليم بشرق مكة المكرمة.

وأشار المراسل  إلى أن الإدارة التعليمية بمدينة مكة المكرمة أصدرت اليوم تعميمًا على جميع المدارس، بقبول الطلاب الذين حصلوا على جرعة واحدة فقط، ووضعهم في غرفة عزل حتى يتم التواصل مع ولي الأمر، ولكي لا يترك الطالب خارج أسوار المدرسة  حفاظا على سلامته.

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