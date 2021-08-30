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«إدارية وتقنية».. وظائف شاغرة بالخطوط السعودية في جدة

«إدارية وتقنية».. وظائف شاغرة بالخطوط السعودية في جدة
http://almnatiq.net/?p=1019492

كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن وجود 15 وظيفة إدارية وتقنية شاغرة للجنسين، وذلك في مقرها بمدينة جدة.

كما أعلنت الشركة أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف، حيث يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلا على المؤهلات المطلوبة، وتوفر معادلة للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة، وإجادة اللغة الإنجليزية، والاستعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة ذلك.

وأشارت إلى أن الوظائف الشاغرة بمسميات: أخصائي العلاقات العامة، وأخصائي الأداء وإدارة المواهب، وأخصائي الرواتب، وأخصائي تطوير أدلة الاستخدام، وأخصائي الشؤون القانونية، وأخصائي نظم الموارد البشرية، وأخصائي خدمات الموظفين، وأخصائي العقود والضمانات.

إضافة إلى أخصائي استقطاب المواهب، وكاتب أدلة الاستخدام، ومراقب مالي، ومحلل التخطيط المالي، ومحلل محاسبة، وأخصائي أول العقود والضمانات، وأخصائي تقنية المعلومات.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم من خلال الرابط:

https://saudia.taleo.net/careersection/sv_externalcareersection/jobsearch.ftl?lang=en

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