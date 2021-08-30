احدث الأخبار

1588 امرأة يمتلكن مصانع في المملكة (فيديو)
الاقتصاد
 تحذير مهم من الداخلية للمقيمين داخل المملكة
أبرز المواد
 بعد تدشينها رسميًا..تعرف على أهم مميزات الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي
أبرز المواد
 ترامب: زعيم طالبان سألني سؤالًا مخيفًا في مفاوضات سحب القوات الأمريكية
دولي
 «كادت السرعة تنهي حياته».. فيديو يوثق حادث مروع لقائد دراجة نارية 
أبرز المواد
 «التعليم»: التهيئة النفسية للطلاب جوهر نجاح العودة الآمنة للمدارس
أبرز المواد
 بها عدة تحورات..سلالة جديدة لكورونا تظهر بجنوب أفريقيا
دولي
 «إدارية وتقنية».. وظائف شاغرة بالخطوط السعودية في جدة
أبرز المواد
 «تعليم مكة» تصدر تعميمًا هامًا بعد حرمان طالب من دخول مدرسته يومًا كاملًا
أبرز المواد
 «الجوازات» تتفاعل مع معلم مصري انتهت هويته بالخارج.. وتؤكد: التجديد إلكتروني بعد سداد الرسوم
أبرز المواد
 ما هي طريقة استخراج رخصة بدل فاقد؟.. المرور يوضح
أبرز المواد
 مدينة بالمملكة تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم..تعرف عليها
أبرز المواد
1588 امرأة يمتلكن مصانع في المملكة (فيديو)

1588 امرأة يمتلكن مصانع في المملكة (فيديو)

الاقتصاد
تحذير مهم من الداخلية للمقيمين داخل المملكة

تحذير مهم من الداخلية للمقيمين داخل المملكة

أبرز المواد
بعد تدشينها رسميًا..تعرف على أهم مميزات الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي

بعد تدشينها رسميًا..تعرف على أهم مميزات الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي

أبرز المواد
ترامب: زعيم طالبان سألني سؤالًا مخيفًا في مفاوضات سحب القوات الأمريكية

ترامب: زعيم طالبان سألني سؤالًا مخيفًا في مفاوضات سحب القوات الأمريكية

دولي

بها عدة تحورات..سلالة جديدة لكورونا تظهر بجنوب أفريقيا

بها عدة تحورات..سلالة جديدة لكورونا تظهر بجنوب أفريقيا
http://almnatiq.net/?p=1019493
المناطق - وكالات:

ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها عدة تحورات في جنوب أفريقيا .

ولم يحدد علماء في جنوب أفريقيا بعد إذا ما كانت هذه التحورات تجعلها أشد عدوى أو تعطيها تفوقا على المناعة التي توفرها اللقاحات والإصابة السابقة بالمرض.

وتحتوي تلك السلالة على تحورات ارتبطت في سلالات أخرى بزيادة العدوى وقلة الحساسية للأجسام المضادة، لكنها ظهرت بمزيج مختلف ولم يتحقق العلماء بعد من كيفية تأثيرها على الفيروس ويجرون اختبارات على قوة الأجسام المناعية المضادة في تحييد تلك السلالة.

ورُصدت هذه السلالة والمعروفة باسم (سي.1.2)  للمرة الأولى في مايو وانتشرت الآن في أغلب مناطق جنوب أفريقيا ولسبع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

روابط ذات صلة

«الصحة العالمية» تنصح بأولوية تطعيم المعلمين وموظفي المدراس ضد كورونا

«الصحة العالمية» تنصح بأولوية تطعيم المعلمين وموظفي المدراس ضد كورونا
مشرف الإرشاد النفسي بـ«التعليم»: التهيئة النفسية للطالب لا تحتمل التهاون (فيديو)

مشرف الإرشاد النفسي بـ«التعليم»: التهيئة النفسية للطالب لا تحتمل التهاون (فيديو)
الصحة: إتاحة 14 مليون موعد لتلقي لقاح كورونا الشهر الجاري

الصحة: إتاحة 14 مليون موعد لتلقي لقاح كورونا الشهر الجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*