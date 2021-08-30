بها عدة تحورات..سلالة جديدة لكورونا تظهر بجنوب أفريقيا

المناطق - وكالات:

ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها عدة تحورات في جنوب أفريقيا .

ولم يحدد علماء في جنوب أفريقيا بعد إذا ما كانت هذه التحورات تجعلها أشد عدوى أو تعطيها تفوقا على المناعة التي توفرها اللقاحات والإصابة السابقة بالمرض.

وتحتوي تلك السلالة على تحورات ارتبطت في سلالات أخرى بزيادة العدوى وقلة الحساسية للأجسام المضادة، لكنها ظهرت بمزيج مختلف ولم يتحقق العلماء بعد من كيفية تأثيرها على الفيروس ويجرون اختبارات على قوة الأجسام المناعية المضادة في تحييد تلك السلالة.

ورُصدت هذه السلالة والمعروفة باسم (سي.1.2) للمرة الأولى في مايو وانتشرت الآن في أغلب مناطق جنوب أفريقيا ولسبع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.