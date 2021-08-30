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«التعليم»: التهيئة النفسية للطلاب جوهر نجاح العودة الآمنة للمدارس

«التعليم»: التهيئة النفسية للطلاب جوهر نجاح العودة الآمنة للمدارس
http://almnatiq.net/?p=1019496

قالت وزارة التعليم إن التهيئة النفسية للطلاب والطالبات ومتابعة أوضاعهم أمر غاية في الأهمية في ظل العودة الآمنة للمدارس بعد انقطاع لأكثر من عام ونصف العام.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم على أهمية مراعاة فترة الانقطاع التي استمرت لأكثر من عام ونصف العام، وإعطاء الطلاب صورة مبسطة وواضحة عن المرحلة الجديدة، ومتطلباتها، وحثهم على بذل الجهد ومواصلة التقدم والنجاح.

كما دعت المعلمين والمعلمات على عقد لقاءات قصيرة مجدولة لأولياء الأمور والطلاب بأعداد محدودة؛ للتهيئة وتعزيز الاطمئنان النفسي والصورة الذهنية الإيجابية حيال عودة مطمئنة، إلى جانب التأكيد على الحوارات المفتوحة مع الطلاب والطالبات ومناقشة أفكارهم والاستماع إليهم والتواصل الإيجابي معهم، مؤكدةً على تلبية احتياجات الطلاب وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وتوعيتهم بالفيروس وتشجيعهم على طرح أسئلتهم والتعبير عن مخاوفهم.

وأكدت الوزارة على متابعة مستوى تكيّف الطلبة ورصد السلوكيات التي قد تكون مؤشرات على صعوبة في التكيّف مع العودة الحضورية سواء كان (قلقاً أو خوفاً أو عدم التزام بالتعليمات والاحترازات)، وحصر أبرز التحديات السلوكية والتعليمية والعمل على تقديم المعالجات التربوية المناسبة، بالإضافة إلى متابعة الطلبة المنقطعين ومتكرري الغياب خلال الأسبوع الأول وتقديم المعالجات والدعم المناسب، كما أتاحت خط استشارات تربوية ونفسية من قبل (مرشدين/ أخصائيين نفسيين/ أطباء متخصصين في الصحة النفسية) موجهاً للأسر من أجل تذليل الصعوبات وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الأسرة أولاً، ومن ثم تعديل السلوك لدى الأبناء.

ودعت وزارة التعليم أولياء الأمور إلى تهيئة أبنائهم وطمأنتهم بأن مدارسهم آمنة، وعلى أتم الاستعداد لعودتهم وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها، وتعزيز الاستعداد لديهم للعودة للمدارس، من خلال إشراكهم في شراء المستلزمات الدراسية، وإعداد الحقائب المدرسية، كما كان الأمر قبل الجائحة، وتشجيعهم على طرح أية أسئلة، والتعبير عمّا يدور في أذهانهم، وتذكيرهم المستمر بالالتزام بالتعليمات والشروط الصحيّة العامة وعدم التجمع أو مشاركة أدوات القرطاسية مع أقرانهم، مشددةً على عدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدرسة في حال إصابتهم بالحمى أو السعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق في التنفس.

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