ترامب: زعيم طالبان سألني سؤالًا مخيفًا في مفاوضات سحب القوات الأمريكية

المناطق - وكالات:

أزاح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الستار عن جوانب من المفاوضات التي دارت بينه وبين زعيم حركة “طالبان” العام الماضي، بشأن مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان.

وقال ترامب في لقاء إذاعي مع المذيع هيو هيويت: «لقد تحدثت إلى رئيسهم (حركة طالبان)، وقلت له “ستتعرضون لضربة أقوى من أي بلد وأي شخص أصيب في أي وقت مضى في تاريخ العالم، وسنبدأ بالموقع الدقيق والمدينة بالضبط، وهي هنا”.

وأضاف ترامب: «أعتقد أنني كررت اسم بلدته، سيكون هذا أول مكان نبدأ فيه » مشيرا إلى أنه هدد زعيم حركة “طالبان”، عبد الغني برادار، في حال عدم تنفيذ وعودهم للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع ترامب: «بعد ذلك سألني سؤالا واحدا، وأنا أفضل عدم تكرار هذا السؤال، لأنه سؤال مخيف للغاية، لكنه سألني سؤالا واحدا، وأعطيته الإجابة بنعم، وبعد ذلك وبعد الاتفاق على كل شيء، قلت له “حسنا الآن قلت ما كنت سأقوله، دعونا نجري محادثة، وقلت إننا سوف نغادر بعد 21 عاما، وعندما نغادر أفغانستان ستتركونا وشأننا، وسنغادر بكرامة كبيرة وشرف عظيم، وسنهتم بهذا».

وأكد ترامب أنه كان سيقصف حركة طالبان ويدخلها الجحيم لو انتهكت الأتفاق.