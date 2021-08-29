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ترامب: زعيم طالبان سألني سؤالًا مخيفًا في مفاوضات سحب القوات الأمريكية

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ترامب: زعيم طالبان سألني سؤالًا مخيفًا في مفاوضات سحب القوات الأمريكية

ترامب: زعيم طالبان سألني سؤالًا مخيفًا في مفاوضات سحب القوات الأمريكية
(FILES) In this file photo former US President Donald Trump gestures after speaking during election night in the East Room of the White House in Washington, DC, early on November 4, 2020. - Former US President Donald Trump on Tuesday, March 16, encouraged his Republican supporters -- one of the main groups resistant to Covid-19 vaccines -- to get their shots. "I would recommend it," Trump said during an interview on Fox News. "I would recommend it to a lot of people that don't want to get it and a lot of those people voted for me, frankly," he said. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)
http://almnatiq.net/?p=1019513
المناطق - وكالات:

أزاح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الستار عن  جوانب من المفاوضات التي دارت بينه وبين زعيم حركة “طالبان” العام الماضي، بشأن مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان.

وقال ترامب  في لقاء إذاعي مع المذيع هيو هيويت: «لقد تحدثت إلى رئيسهم (حركة طالبان)، وقلت له “ستتعرضون لضربة أقوى من أي بلد وأي شخص أصيب في أي وقت مضى في تاريخ العالم، وسنبدأ بالموقع الدقيق والمدينة بالضبط، وهي هنا”.

وأضاف ترامب: «أعتقد أنني كررت اسم بلدته، سيكون هذا أول مكان نبدأ فيه » مشيرا إلى أنه هدد زعيم حركة “طالبان”، عبد الغني برادار، في حال عدم تنفيذ وعودهم للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع ترامب: «بعد ذلك سألني سؤالا واحدا، وأنا أفضل عدم تكرار هذا السؤال، لأنه سؤال مخيف للغاية، لكنه سألني سؤالا واحدا، وأعطيته الإجابة بنعم، وبعد ذلك وبعد الاتفاق على كل شيء، قلت له “حسنا الآن قلت ما كنت سأقوله، دعونا نجري محادثة، وقلت إننا سوف نغادر بعد 21 عاما، وعندما نغادر أفغانستان ستتركونا وشأننا، وسنغادر بكرامة كبيرة وشرف عظيم، وسنهتم بهذا».

وأكد ترامب أنه كان سيقصف حركة طالبان ويدخلها الجحيم لو انتهكت الأتفاق.

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