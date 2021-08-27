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بعد تدشينها رسميًا..تعرف على أهم مميزات الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي

بعد تدشينها رسميًا..تعرف على أهم مميزات الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي

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بعد تدشينها رسميًا..تعرف على أهم مميزات الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي

بعد تدشينها رسميًا..تعرف على أهم مميزات الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=1019520

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي الشريف، التي تعمل على حصر كل ما ألقي من دروس علمية منذ بدء التسجيلات داخل المسجد النبوي الشريف، وإتاحتها لجميع الراغبين عبر تطبيق إلكتروني.

وأكد السديس أن موسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي الشريف تهدف لدعم  استدامة للدروس لإيصال رسالة المسجد النبوي الشريف العلمية لشتى بقاع العالم، وإهداء للعلماء والطلاب والباحثين، ومرجعا لإصدارات المسجد النبوي الشريف عبر التاريخ.

وتتضمن خطة عمل الموسوعة أرشفة جميع الدروس، وتكوين لجنة علمية لسماع الدروس وتنقيحها، وتقسيم جميع الدروس وترتيبها بحسب اللغات والتخصصات، والاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي في تجويد المخرجات مع تحديد معيار زمني للانتهاء من إعداد الموسوعة.

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