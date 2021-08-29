الاتصالات في صدارة القطاعات الأكثر نمواً.. والمطاعم ثانياً

تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نموا، بعد زيادة مبيعات نقاط البيع لقطاع الاتصالات حيث تضاعفت من بداية العام 2021 وبلغت قيمتها 2.84 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 1.42 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي.

وكشفت بيانات “المركزي” عن نمو قطاع المطاعم والمقاهي، ليحتل المركز الثاني، بعدما ارتفعت مبيعاته عبر نقاط البيع بنسبة 89%، حيث بلغت قيمة مبيعات نقاط البيع من بداية العام الجاري 33.95 مليار ريال مقارنة بـ 18 مليار ريال.

وعلى صعيد متصل، سجلت مبيعات نقاط البيع لقطاع الترفيه والثقافة نمو للسنة الخامسة على التوالي، وبلغت قيمة مبيعات القطاع من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو 8.1 مليار ريال مقارنة بـ 6.61 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

أما قطاع المشروبات والأطعمة، فقد سجل مبيعات قدرها 41.79 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 35.44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو نسبته 18%.