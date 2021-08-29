احدث الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن الانسحاب الكامل من أفغانستان 
أبرز المواد
 الاتحاد يخطف نياكاتي من الوحدة لتدعيم هجوم الفريق
أبرز المواد
 التحالف يعترض ويُدمر صاروخًا بالستيًا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه نجران
أهم الاخبار
 ارتكبوا 5 قضايا سرقة..الأمن يطيح بـ 4 أشخاص بالرياض
محليات
 «سجاد إلكتروني» بتقنيات عصرية يزين المسجد النبوي وهذه أهم خصائصه
أبرز المواد
 الاتصالات في صدارة القطاعات الأكثر نمواً.. والمطاعم ثانياً
أبرز المواد
 1588 امرأة يمتلكن مصانع في المملكة (فيديو)
الاقتصاد
 إبعاد عن المملكة ومنع الدخول نهائيًا.. الداخلية تحذر المقيمين المخالفين للحجر الصحي
أبرز المواد
 بعد تدشينها رسميًا..تعرف على أهم مميزات الموسوعة الرقمية لدروس المسجد النبوي
أبرز المواد
 ترامب: زعيم طالبان سألني سؤالًا مخيفًا في مفاوضات سحب القوات الأمريكية
دولي
 «كادت السرعة تنهي حياته».. فيديو يوثق حادث مروع لقائد دراجة نارية 
أبرز المواد
 «التعليم»: التهيئة النفسية للطلاب جوهر نجاح العودة الآمنة للمدارس
أبرز المواد
عاجل

التحالف يعترض ويُدمر صاروخًا بالستيًا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه نجران

الجيش الأمريكي يعلن الانسحاب الكامل من أفغانستان 

الجيش الأمريكي يعلن الانسحاب الكامل من أفغانستان 

أبرز المواد
الاتحاد يخطف نياكاتي من الوحدة لتدعيم هجوم الفريق

الاتحاد يخطف نياكاتي من الوحدة لتدعيم هجوم الفريق

أبرز المواد
التحالف يعترض ويُدمر صاروخًا بالستيًا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه نجران

التحالف يعترض ويُدمر صاروخًا بالستيًا أطلقته مليشيا الحوثي تجاه نجران

أهم الاخبار
ارتكبوا 5 قضايا سرقة..الأمن يطيح بـ 4 أشخاص بالرياض

ارتكبوا 5 قضايا سرقة..الأمن يطيح بـ 4 أشخاص بالرياض

محليات

الاتصالات في صدارة القطاعات الأكثر نمواً.. والمطاعم ثانياً

الاتصالات في صدارة القطاعات الأكثر نمواً.. والمطاعم ثانياً
http://almnatiq.net/?p=1019531

تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نموا، بعد زيادة مبيعات نقاط البيع لقطاع الاتصالات حيث تضاعفت من بداية العام 2021 وبلغت قيمتها 2.84 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 1.42 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي.

وكشفت بيانات “المركزي” عن نمو قطاع المطاعم والمقاهي، ليحتل المركز الثاني، بعدما ارتفعت مبيعاته عبر نقاط البيع بنسبة 89%، حيث بلغت قيمة مبيعات نقاط البيع من بداية العام الجاري 33.95 مليار ريال مقارنة بـ 18 مليار ريال.

وعلى صعيد متصل، سجلت مبيعات نقاط البيع لقطاع الترفيه والثقافة نمو للسنة الخامسة على التوالي، وبلغت قيمة مبيعات القطاع من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يوليو 8.1 مليار ريال مقارنة بـ 6.61 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

أما قطاع المشروبات والأطعمة، فقد سجل مبيعات قدرها 41.79 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 35.44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو نسبته 18%. 

روابط ذات صلة

بعد إطلاقها من هيئة الاتصالات..تعرف على أبرز مميزات خدمة التجوال المحلي

بعد إطلاقها من هيئة الاتصالات..تعرف على أبرز مميزات خدمة التجوال المحلي
هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي بالقرى والهجر

هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي بالقرى والهجر
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 28 أغسطس 

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 28 أغسطس 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*