«سجاد إلكتروني» بتقنيات عصرية يزين المسجد النبوي وهذه أهم خصائصه

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http://almnatiq.net/?p=1019533

ضمن جهودها المستمرة في تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين،جدّدت وكالة شؤون المسجد النبوي سجاد الحرم، ويُعد السجاد الذي جرى تجديده من السجاد السعودي الفاخر ذي الجودة العالية.

ويتميز السجاد بتضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة، وتُقرَأ بوسائل RFID التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وحصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي ” باركود” الذي يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحات.

وتأتي هذه الجهود ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها الوكالة للمسجد النبوي للارتقاء بالخدمات المبذولة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذليل العقبات كافة، وتسهيلاً على الزائرين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

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