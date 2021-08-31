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ارتكبوا 5 قضايا سرقة..الأمن يطيح بـ 4 أشخاص بالرياض

ارتكبوا 5 قضايا سرقة..الأمن يطيح بـ 4 أشخاص بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1019546
المناطق - الرياض:

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 أشخاص في قضايا سرقة بالرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين ونازح جميعهم في العقد الثاني من العمر ارتكبوا 5 قضايا بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أن هذه الجرائم تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود، وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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