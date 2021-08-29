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الاتحاد يخطف نياكاتي من الوحدة لتدعيم هجوم الفريق

الاتحاد يخطف نياكاتي من الوحدة لتدعيم هجوم الفريق
http://almnatiq.net/?p=1019557

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي قادماً من نادي الوحدة، ضمن صفقات الانتقالات الصيفية.

وغرد الحساب الرسمي معانا ضم اللاعب الفرنسي، حيث كتب: “‏الفرنسي يوسف نياكاتي نمراً جديداً في العميد”

‎ https://t.co/5qtMKoPPXh

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، عن توصل إدارة نادي الاتحاد لاتفاق على ضم نياكاتي لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة مع قابلية التجديد، مقابل حصول اللاعب على مليوني دولار.

وكان نياكاتي صاحب الـ28 عاماً، قد انضم لصفوف فريق الوحدة في صيف عام 2019، وشارك مع “فرسان مكة” في 55 مباراة سجل خلالهم 29 هدقاً وصنع 9 آخرين.

 

 

 

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