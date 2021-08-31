طقس اليوم بالمملكة.. هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على تلك المناطق

المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تتعرض مرتفعات جيزان منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، إلى هطول أمطار رعدية ورياح نشطة، بينما تشهد باقي أجزاء المنطقة استقرار في حالة الطقس.

وكشف التقرير الذي صدر عن المركز الوطني للأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة وجنوبية على باب المندب تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وأكد ” الوطني للأرصاد”، أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.