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البرلمان العربي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة

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البرلمان العربي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة

البرلمان العربي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=1019592
المناطق- واس:

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتواصلة تجاه المملكة، والتي كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، مؤكدًا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

 

وطالب البرلمان العربي في بيانٍ له، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية، مُشددًا على تضامنه الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

 

ونوّه البرلمان العربي إلى أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مُشيدًا في الوقت ذاته بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية.

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