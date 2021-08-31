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لأول مرة.. المملكة تشارك بروبوت مُصنع محليًا في قمة اليابان العالمية

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لأول مرة.. المملكة تشارك بروبوت مُصنع محليًا في قمة اليابان العالمية

لأول مرة.. المملكة تشارك بروبوت مُصنع محليًا في قمة اليابان العالمية
http://almnatiq.net/?p=1019593
محررو المناطق
تنطلق القمة العالمية للروبوت في اليابان، وذلك بمشاركة تاريخة للمملكة لأول مرة، حيث تشارك المملكة في قمة الروبوت، بفريق وطني من مهندسين وعلماء روبوتات وهي المشاركة الأولى العربية في ذلك الحدث الكبير.
وتتكون القمة العالمية للروبوت من جزئين، حيثت يتضمن الجزء الأول تحدي للروبوت العالمي، والجزء الأخر يقدم فيه معرضًا يقدم فيه أحدث الروبوتات العالمية.
وكانت قد قررت الحكومة اليابانية إجراء قمة عالمية للروبوتات عام ٢٠٢٠بالتزامن مع أولمبياد طوكيو الصيفية، حيث ستتنافس هذه الأجهزة في دقة أداء أعمالها وسرعة وجودة تنفيذها.

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