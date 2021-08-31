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فيديو يوثق هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود بإحدى المحطات.. و«شرطة الرياض» تتخذ هذا الإجراء

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فيديو يوثق هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود بإحدى المحطات.. و«شرطة الرياض» تتخذ هذا الإجراء

فيديو يوثق هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود بإحدى المحطات.. و«شرطة الرياض» تتخذ هذا الإجراء
http://almnatiq.net/?p=1019612
المناطق ـ واس:
تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التوصل الإجتماعي، لحادثة هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من إحدى المحطات شرق مدينة الرياض.
وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، هوية قائد المركبة الهارب دون دفع النقود وما نتج عنه من ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وقام ببثه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهم مواطنان ومقيم، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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