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لحظة اعتراض وتدمير صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشا الحوثي تجاه نجران (فيديو)

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لحظة اعتراض وتدمير صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشا الحوثي تجاه نجران (فيديو)

لحظة اعتراض وتدمير صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشا الحوثي تجاه نجران (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1019613
محررو المناطق:

رصدت لقطات لمقطع فيديو لحظة اعتراض دفعات المملكة للصاروخ الباليستي والطائرة المسيرة التي أطلقتها الميليشا الحوثية تجاه نجران، ومطار أبها الدولي.

 

وكان تحالف دعم الشرعية، قد تمكن من اعتراض وتدمير صاروخًا باليستيًا وطائرة مسيرة أطلقتها الميليشا الحوثية تجاه نجران، ومطار أبها الدولي.

 

وأشار التحالف إلى تناثر شظايا الطائرة المسيرة جراء الاعتراض في محيط مطار أبها الدولي، دون وقوع إصابات أو أضرار، وأضاف التحالف أن محاولة الاعتداء على مطار أبها يعد جريمة حرب.

 

وأكد التحالف، أن قيادات القوات المشتركة تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيدا بكفاءة الدفعات السعودية التي أحبطت محاولات الميلشيات العبثية.

 

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