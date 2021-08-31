«الوطني للأرصاد» ينبه: سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى مساء اليوم

محررو المناطق

أصد المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بالممكلة، حيث تشهد منطقة عسير يشمل ” أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده ، ظهران الجنوب” فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 8 مساءً.

كما كشف المركز الوطني للأرصاد، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل، ” الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب” حتى الساعة 8 مساءً.

وكان قد كشف التقرير الذي صدر عن المركز الوطني للأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة وجنوبية على باب المندب تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وأكد ” الوطني للأرصاد”، أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.