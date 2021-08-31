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«الوطني للأرصاد» ينبه: سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى مساء اليوم

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«الوطني للأرصاد» ينبه: سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى مساء اليوم

«الوطني للأرصاد» ينبه: سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى مساء اليوم
http://almnatiq.net/?p=1019618
محررو المناطق

أصد المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بالممكلة، حيث تشهد منطقة عسير يشمل ” أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده ، ظهران الجنوب” فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 8 مساءً.

كما كشف المركز الوطني للأرصاد، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل، ” الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب” حتى الساعة 8 مساءً.
وكان قد كشف التقرير الذي صدر عن المركز الوطني للأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة وجنوبية على باب المندب تتحول مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وأكد ” الوطني للأرصاد”، أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.

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