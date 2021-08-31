فشل صفقة انضمام مبابي إلى ريال مدريد.. واللاعب يتقبل الأمر

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قرر المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إغلاق ملف الانتقال إلى ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية، بعد انسحاب الأخير من مفاوضات التعاقد معه.

وحسب إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، جرى إبلاغ مبابي في معسكر منتخب «الديوك» بأن ريال مدريد أوقف مفاوضات التعاقد معه، مشيرة إلى أن المهاجم الفرنسي احترم وتقبل موقف إدارة سان جيرمان، وبات مستعدا لخوض ما تبقى من الموسم الحالي مع باريس.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، لكن يرفض اللاعب الفرنسي كل عروض باريس من أجل التجديد. وفي حال عدم تجديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان، فسيحق للريال التفاوض مع المهاجم الفرنسي مباشرة عندما تتبقى 6 أشهر من نهاية عقده في يناير المقبل، وذلك من أجل ضمه مجانا.

وذكرت تقارير صحفية، أن الريال قدم عرضين لضم مبابي، بلغ الأول 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو، لكن يبدو أن الجمود من الإدارة الباريسية، دفع إدارة الملكي إلى إيقاف المفاوضات في الوقت الراهن على الأقل.