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«جوجل» تحذر: 8 تطبيقات أندرويد خطيرة عليك حذفها الآن

«جوجل» تحذر: 8 تطبيقات أندرويد خطيرة عليك حذفها الآن
http://almnatiq.net/?p=1019626
محررو المناطق:

دعا خبراء الأمن السيبراني، مستخدمي «أندرويد» إلى التحقق من هواتفهم الذكية بعد اكتشاف 8 تطبيقات شائعة تخفي برامج ضارة خطيرة لـ Joker، في وقت حذفت فيه شركة جوجل مؤخرًا ثمانية تطبيقات من متجر «جوجل بلاي» الخاص بها.

 

ونقلت وسائل إعلام، تأكيد الشرطة البلجيكية، على أن «جوجل» نصحت المستخدمين الآن بإزالة تلك التطبيقات من أجهزتهم دون تأخير، إذ يعتقد أن جميع هذه التطبيقات تحتوي على برنامج Joker الضار الخطير القادر على إحداث فوضى في أي هاتف يصيبه.

 

وتمكن خطورة Joker في قدرته على تثبيت برامج التجسس المخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، التي يمكنها بعد ذلك تسجيل المستخدمين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن.

 

وJoker اكتشف لأول مرة في عام 2019، لكنه عاد مؤخرا بشكل دراماتيكي. وفي الواقع، كشف باحثو الأمن السيبراني مؤخرا عن أنهم شهدوا «زيادة كبيرة» في التطبيقات التي تأتي مليئة ببرامج Joker الضارة.

 

ونقلت تقارير صحفية عن شركة أمن الهواتف Zimperium، قولها، إنها شهدت أكثر من 1000 عينة جديدة من Joker منذ تقريرها الأخير عن المشكلة في عام 2020. وتحذر الشركة من أن لصوص الإنترنت وجدوا بشكل روتيني طرقا جديدة وفريدة من نوعها لإدخال هذه البرامج الضارة في متاجر التطبيقات الرسمية وغير الرسمية.

 

ويقدم المناطق قائمة التطبيقات المتأثرة ببرنامج Joker:

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Great SMS

Travel Wallpapers

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