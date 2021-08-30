عودة الحركة الجوية في مطار أبها بعد هجوم إرهابي بطائرة مسيَّرة حوثية (فيديو)

محررو المناطق

نشرت قناة “الإخبارية”، عبر حسابها على “تويتر” فيديو يرصد عودة الحركة الجوية في مطار أبها الدولي بمنطقة عسير، وذلك بعد إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي.

وفي ذات السياق، كانت قدر رصدت لقطات لمقطع فيديو يوثق لحظة اعتراض دفعات المملكة للصاروخ الباليستي والطائرة المسيرة التي أطلقتها الميليشا الحوثية تجاه نجران، ومطار أبها الدولي.

كما تمكن تحالف دعم الشرعية من اعتراض وتدمير صاروخًا باليستيًا وطائرة مسيرة أطلقتها الميليشا الحوثية تجاه نجران، ومطار أبها الدولي.

وأشار التحالف إلى تناثر شظايا الطائرة المسيرة جراء الاعتراض في محيط مطار أبها الدولي، دون وقوع إصابات أو أضرار، وأضاف التحالف أن محاولة الاعتداء على مطار أبها يعد جريمة حرب. وأكد التحالف، أن قيادات القوات المشتركة تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيدا بكفاءة الدفعات السعودية التي أحبطت محاولات الميلشيات العبثية.