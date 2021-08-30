«الجوازات» توضح المدة المتاحة لاستلام الجواز قبل عملية الإلغاء

محررو المناطق:

أوضحت الجوازات، المدة المتاحة لاستلام الجواز قبل عملية الإلغاء، مشيرة إلى أن التعليمات تشترط استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء، لتجنب إلغاء جواز السفر.

جاء ذلك في معرض رد حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على سؤال أحد المتابعين، بشأن طلبه تجديد جواز سفر، والمدة المتاحة لاستلام الجواز قبل عملية الإلغاء.

وقالت الجوازات: يتم الإستلام بعد ثلاثة أيام عمل من عملية إتمام الإصدار، وحال التأخر لو التأخر عن الاستلام، فإن التعليمات تشترط استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء لتجنب إلغاء جواز السفر.