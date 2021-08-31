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«الحصيني»: طقس حار نهارًا على عدة مناطق بالمملكة.. وتعرض هذه الأماكن لرياح قوية

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«الحصيني»: طقس حار نهارًا على عدة مناطق بالمملكة.. وتعرض هذه الأماكن لرياح قوية

«الحصيني»: طقس حار نهارًا على عدة مناطق بالمملكة.. وتعرض هذه الأماكن لرياح قوية
http://almnatiq.net/?p=1019667
محررو المناطق
كشف عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والأرصاد، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء المتوقع على عدة مناطق بالمملكة، متوقعًا بموجود طقس حار نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج.
وقال الحصيني، في منشور له عبرحسابه على “تويتر”، إنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف.
وأضاف ” الحصيني” أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجنوب تبوك وغرب الرياض تشهد رياحًا من متوسطة لشبه قوية (مغبرة).
وكان قد أصد المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بالمملكة، حيث تشهد منطقة عسير يشمل ” أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده ، ظهران الجنوب” فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 8 مساءً.
كما كشف المركز الوطني للأرصاد، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل، ” الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب” حتى الساعة 8 مساءً.

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