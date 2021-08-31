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استهداف مطار أبها الدولي بطائرة حوثية مفخخة ثانية ووقوع إصابات

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استهداف مطار أبها الدولي بطائرة حوثية مفخخة ثانية ووقوع إصابات

استهداف مطار أبها الدولي بطائرة حوثية مفخخة ثانية ووقوع إصابات
http://almnatiq.net/?p=1019673
المناطق- عسير:

سقطت طائرة حوثية مسيرة مفخخةعلى مطار أبها الدولي، قبل قليل، أدت إلى نشوب حريق تمت السيطرة عليه؛ ووقوع ست إصابات خفيفة.

كما تضررت إحدى الطائرات بساحة المطار، وهذه هي المرة الثانية التي تسقط فيها طائرة مفخخة في ساحة المطار خلال ١٢ ساعة الماضية.

وكان تحالف دعم الشرعية، قد تمكن من اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي ليلا.

وأشار التحالف إلى تناثر شظايا الطائرة المسيرة جراء الاعتراض في محيط مطار أبها الدولي، دون وقوع إصابات أو أضرار، وأضاف التحالف أن محاولة الاعتداء على مطار أبها يعد جريمة حرب.

وأكد التحالف، أن قيادات القوات المشتركة تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيدا بكفائة الدفعات السعودية التي أحبطت محاولات الميلشيات العبثية.

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