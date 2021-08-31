«الجوازات» توضح كيفية تعديل الاسم في الهوية دون تجديد جواز السفر

محررو المناطق

ورد سؤالاً على حساب “الجوازات” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من أحد المتابعين للصفحة، والذي يستعلم فيه عن تعديل الاسم في الهوية دون تعديل التجديد في الجواز، هل هذا التعديل يكفي أم لابد من الذهاب إلى إدارة الجوازات؟.

وأجابات “الجوازات” عبر صفحتها الشخصية على “تويتر” موضحةً: عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الاسم المسجل بالحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تعديل الاسم بالجواز يرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل ومن ثم يمكنك إتمام الإجراء عبر منصة أبشر الخاصة بك لنتمكن من خدمتك.

كما أوضحت الجوازات، المدة المتاحة لاستلام الجواز قبل عملية الإلغاء، مشيرة إلى أن التعليمات تشترط استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء، لتجنب إلغاء جواز السفر، وجاء ذلك في معرض رد حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على سؤال أحد المتابعين، بشأن طلبه تجديد جواز سفر، والمدة المتاحة لاستلام الجواز قبل عملية الإلغاء.

وقالت الجوازات: يتم الإستلام بعد ثلاثة أيام عمل من عملية إتمام الإصدار، وحال التأخر لو التأخر عن الاستلام، فإن التعليمات تشترط استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء لتجنب إلغاء جواز السفر.