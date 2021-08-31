احدث الأخبار

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل وبلدة دير استيا
أبرز المواد
 التحالف: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في مطار أبها بشظايا مسيّرة حوثية تم اعتراضها
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تتعهد بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب الأموال العامة والخاصة
أبرز المواد
 بدءًا من ديسمبر.. «العلا» تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية
أبرز المواد
 تسهيلاً عليهم.. «الخدمات الصحية» بالجبيل تطلق خدمة جديدة لذوي الإعاقة وكبار السن
أبرز المواد
 مصور «جماليات المسجد الحرام» يروي قصته مع باب الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 «الجوازات» توضح كيفية تعديل الاسم في الهوية دون تجديد جواز السفر
أبرز المواد
 أمير القصيم يوجه باستدامة مهرجان التين بمحافظة البدائع للسنوات القادمة
أجواء المناطق
 ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور لبلادها
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور لبلادها
أبرز المواد
 «التعاون الإسلامي»: محاولة الاعتداء الحوثي على مطار أبها عمل جبان وجريمة حرب
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده
محليات
قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل وبلدة دير استيا

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل وبلدة دير استيا

أبرز المواد
التحالف: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في مطار أبها بشظايا مسيّرة حوثية تم اعتراضها

التحالف: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في مطار أبها بشظايا مسيّرة حوثية تم اعتراضها

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تتعهد بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب الأموال العامة والخاصة

الحكومة اليمنية تتعهد بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب الأموال العامة والخاصة

أبرز المواد
بدءًا من ديسمبر.. «العلا» تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية

بدءًا من ديسمبر.. «العلا» تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية

أبرز المواد

«الجوازات» توضح كيفية تعديل الاسم في الهوية دون تجديد جواز السفر

«الجوازات» توضح كيفية تعديل الاسم في الهوية دون تجديد جواز السفر
http://almnatiq.net/?p=1019683
محررو المناطق
ورد سؤالاً على حساب “الجوازات” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من أحد المتابعين للصفحة، والذي يستعلم فيه عن تعديل الاسم في الهوية دون تعديل التجديد في الجواز، هل هذا التعديل يكفي أم لابد من الذهاب إلى إدارة الجوازات؟.
وأجابات “الجوازات” عبر صفحتها الشخصية على “تويتر” موضحةً: عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الاسم المسجل بالحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تعديل الاسم بالجواز يرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل ومن ثم يمكنك إتمام الإجراء عبر منصة أبشر الخاصة بك لنتمكن من خدمتك.
كما أوضحت الجوازات، المدة المتاحة لاستلام الجواز قبل عملية الإلغاء، مشيرة إلى أن التعليمات تشترط استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء، لتجنب إلغاء جواز السفر، وجاء ذلك في معرض رد حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على سؤال أحد المتابعين، بشأن طلبه تجديد جواز سفر، والمدة المتاحة لاستلام الجواز قبل عملية الإلغاء.
وقالت الجوازات: يتم الإستلام بعد ثلاثة أيام عمل من عملية إتمام الإصدار، وحال التأخر لو التأخر عن الاستلام، فإن التعليمات تشترط استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء لتجنب إلغاء جواز السفر.

روابط ذات صلة

«الجوازات» توضح المدة المتاحة لاستلام الجواز قبل عملية الإلغاء

«الجوازات» توضح المدة المتاحة لاستلام الجواز قبل عملية الإلغاء
«الجوازات» تتفاعل مع معلم مصري انتهت هويته بالخارج.. وتؤكد: التجديد إلكتروني بعد سداد الرسوم

«الجوازات» تتفاعل مع معلم مصري انتهت هويته بالخارج.. وتؤكد: التجديد إلكتروني بعد سداد الرسوم
«الجوازات» تكشف مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمال عبر «أبشر⁩ أعمال»

«الجوازات» تكشف مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمال عبر «أبشر⁩ أعمال»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*