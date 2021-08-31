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مصور «جماليات المسجد الحرام» يروي قصته مع باب الكعبة المشرفة

مصور «جماليات المسجد الحرام» يروي قصته مع باب الكعبة المشرفة
http://almnatiq.net/?p=1019712
محررو المناطق:

كشف حسن القربي، مصور جماليات المسجد الحرام، تفاصيل التقاطه صورًا لجمال باب الكعبة المشرفة أثناء إزاحة الستار عنه وفتحه لغسيل الكعبة المشرفة الأسبوع الماضي، والذي تشرف نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة،الأمير خالد الفيصل بغسيل الكعبة.

 

ويعمل القربي، في الإدارة العامة للاتصال والإعلام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ويهوى تفاصيل الصور بين أروقة المسجد الحرام، وتلتقط عدسة كاميرته جماليات منظر باب الكعبة المشرفة وأستارها، وتفاصيل جمال عمارة المسجد الحرام ونقوشه المزينة بالآيات القرآنية، ورصد العناية الفائقة التي يحظى بها الزوار والمعتمرين.

 

وقال القربي، في تصريحات صحفية، إنه كان مكلفا بتصوير غسيل الكعبة، فتمركز في الشرفات المطلة على صحن المطاف في الدور الأول أمام باب الكعبة المشرفة، لتصوير دخول وخروج الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس لمراسم غسيل الكعبة، وأثناء لحظات الانتظار للتصوير، تم إزاحة ستار باب الكعبة ليتم فتح الباب وغسلها من الداخل، وقتها شاهد جمال المشهد، فانتهز الفرصة لنقل تفاصيل تليق بعظمة المكان.

 

وأضاف: «أنا في نعمة عظيمة أن منّ عليّ العمل في خدمة بيت الله الحرام، وقدم شكره للرئيس العام لشؤون الحرمين، ووكلائه، ولوكالة الإعلام والاتصال في الرئاسة، على إتاحتي الفرصة لنقل ما تقدمه الدولة من خدمات وعمارة المسجد الحرام»

 

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