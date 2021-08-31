بدءًا من ديسمبر.. «العلا» تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية

المناطق- العلا:

أعلن حساب «استكشف العلا»، وهو الحساب الرسمي للسياحة في العلا على موقع «تويتر»، استضافة محافظة العلا، لـ 4 احتفالات ثقافية وفنية، من بينها حفلات موسيقية دولية، بدءا من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح حساب «استكشف العلا»، أن الاحتفالات الثقافية تتضمن: فعالية التراث والثقافة، التي تقام في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 12 فبراير2022، وفعالية الفن في الفترة من 13- 26 فبراير.

وأضاف الحساب: «هناك فعالية (سماء العلا)، التي تقام في الفترة من 27 فبراير وحتى 13 مارس، وفعالية الاستجمام والتأمل من 13 -17 مارس من عام 2022، وأعلن عن العديد من الأنشطة والبرامج الجديدة التي ستقام في قلب طبيعة العلا الساحرة، من بينها تدشين مسارات مشي و(زيبلاين) جديدة، ومغامرات وتجارب استجمام وتأمل، وعروض تمثيل تاريخية حية، إلى جانب تجارب طعام فريدة».