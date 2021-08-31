تسهيلاً عليهم.. «الخدمات الصحية» بالجبيل تطلق خدمة جديدة لذوي الإعاقة وكبار السن

محررو المناطق

تيسيرًا على ذوي الإعاقة وكبار السن، وتسهيلاً عليهم في الحصول على المرافق الطبية من منازلهم، أطلق برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، خدمة النقل الطبي غير الطارئ.

وقال “الخدمات الصحية بالجبيل”، في منشور عبر حسابها على “عبر تويتر”، أنها تود إحاطة المستفيدين بأنه تم إطلاق خدمة نقل للمستفيدين من ذوي الإعاقة وكبار السن، من مقر سكنهم إلى المرافق الطبية التابعة لبرنامج الخدمات الصحية، بالتعاقد مع جمعية سواعد الخيرية ومرافق.

وخصصت “الخدمات الصحية” للاستفادة من الخدمة الرقم الموحد (013-346-4000) تحويله رقم (1631).