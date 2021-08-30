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الحكومة اليمنية تتعهد بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب الأموال العامة والخاصة

الحكومة اليمنية تتعهد بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب الأموال العامة والخاصة

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الحكومة اليمنية تتعهد بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب الأموال العامة والخاصة

الحكومة اليمنية تتعهد بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب الأموال العامة والخاصة
http://almnatiq.net/?p=1019738
المناطق- واس:

دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جميع المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة أو أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون مع مرتكبي جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة.

 

وكانت الحكومة اليمنية قد حذرت في وقت سابق، من انتشار جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وأشخاص وكيانات تابعة لها، لا يحملون أي صفة شرعية أو قانونية بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بها بالمخالفة لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة‏.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن الإرياني، تأكيد الحكومة اليمنية على بطلان الإجراءات والتصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ومسائلة ومعاقبة كل من تورط أو شارك أو ساهم في تقديم المساعدة لها‏ في الاستيلاء على الأموال والممتلكات.

 

وأهاب وزير الإعلام اليمني، بجميع المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة أو أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء اسهم، بكون ذلك من قبيل الاشتراك مع مليشيا الحوثي فيما ترتكبه من جرائم سيعاقب مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم‏ وفقاً للقانون.

 

وكشف الإرياني، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائيا وقضائيا على كافة الأصعدة محليا ودوليا ووضعهم كيانات وأفراد على القوائم السوداء المطلوبين داخليا وخارجيا.

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