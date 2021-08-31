احدث الأخبار

التحالف: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في مطار أبها بشظايا مسيّرة حوثية تم اعتراضها
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تتعهد بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب الأموال العامة والخاصة
أبرز المواد
 بدءًا من ديسمبر.. «العلا» تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية
أبرز المواد
 تسهيلاً عليهم.. «الخدمات الصحية» بالجبيل تطلق خدمة جديدة لذوي الإعاقة وكبار السن
أبرز المواد
 مصور «جماليات المسجد الحرام» يروي قصته مع باب الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 «الجوازات» توضح كيفية تعديل الاسم في الهوية دون تجديد جواز السفر
أبرز المواد
 أمير القصيم يوجه باستدامة مهرجان التين بمحافظة البدائع للسنوات القادمة
أجواء المناطق
 ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور لبلادها
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور لبلادها
أبرز المواد
 «التعاون الإسلامي»: محاولة الاعتداء الحوثي على مطار أبها عمل جبان وجريمة حرب
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده
محليات
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده
محليات
التحالف: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في مطار أبها بشظايا مسيّرة حوثية تم اعتراضها

التحالف: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في مطار أبها بشظايا مسيّرة حوثية تم اعتراضها

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تتعهد بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب الأموال العامة والخاصة

الحكومة اليمنية تتعهد بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب الأموال العامة والخاصة

أبرز المواد
بدءًا من ديسمبر.. «العلا» تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية

بدءًا من ديسمبر.. «العلا» تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية

أبرز المواد
تسهيلاً عليهم.. «الخدمات الصحية» بالجبيل تطلق خدمة جديدة لذوي الإعاقة وكبار السن

تسهيلاً عليهم.. «الخدمات الصحية» بالجبيل تطلق خدمة جديدة لذوي الإعاقة وكبار السن

أبرز المواد

التحالف: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في مطار أبها بشظايا مسيّرة حوثية تم اعتراضها

التحالف: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في مطار أبها بشظايا مسيّرة حوثية تم اعتراضها
http://almnatiq.net/?p=1019744
المناطق ـ وكالات:
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل “الحوثي” خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.
وذكرت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، أن التحالف صرح بأن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها الدولي وتناثر الشظايا تشير لوجود 8 إصابات.
وأكد التحالف، أن قيادات القوات المشتركة تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيدا بكفائة الدفعات السعودية التي أحبطت محاولات الميلشيات العبثية.

روابط ذات صلة

ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور لبلادها

ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور لبلادها
عودة الحركة الجوية في مطار أبها بعد هجوم إرهابي بطائرة مسيَّرة حوثية (فيديو)

عودة الحركة الجوية في مطار أبها بعد هجوم إرهابي بطائرة مسيَّرة حوثية (فيديو)
لأول مرة.. المملكة تشارك بروبوت مُصنع محليًا في قمة اليابان العالمية

لأول مرة.. المملكة تشارك بروبوت مُصنع محليًا في قمة اليابان العالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*