التحالف: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في مطار أبها بشظايا مسيّرة حوثية تم اعتراضها

المناطق ـ وكالات:

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل “الحوثي” خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

وذكرت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، أن التحالف صرح بأن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها الدولي وتناثر الشظايا تشير لوجود 8 إصابات.

وأكد التحالف، أن قيادات القوات المشتركة تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيدا بكفائة الدفعات السعودية التي أحبطت محاولات الميلشيات العبثية.