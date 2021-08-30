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قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل وبلدة دير استيا

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قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل وبلدة دير استيا

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل وبلدة دير استيا
http://almnatiq.net/?p=1019751
المناطق - واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثمانية فلسطينيين، خلال اقتحامها محافظة الخليل وبلدة دير استيا غرب سلفيت.

 

ونقلت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوة كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا ومخيم العروب شمال المحافظة، واعتقلت خمسة فلسطينيين من بينهم زوجة أسير، مشيرةً إلى اعتقال ثلاثة فلسطينيين آخرين من بلدة دير استيا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

 

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية في عدة أحياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت المركبات وقامت بتفتيشها، مما تسبب في إعاقة حركة السير.

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