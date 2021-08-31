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الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ 50 على منطقتي تبوك والمدينة المنورة (فيديو)

الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ 50 على منطقتي تبوك والمدينة المنورة (فيديو)

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الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ 50 على منطقتي تبوك والمدينة المنورة (فيديو)

الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ 50 على منطقتي تبوك والمدينة المنورة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1019754
محررو المناطق

توقع المركز الوطني للإرصاد، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، باستمرار الأجواء حار إلى شديدة الحرارة على المناطق الشرقية الشمالية من السواحل ابتدءًا من سواحل منطقة تبوك، والمدينة المنورة، ومنطقة شرق محافظة يبنع حتي المناطق الجنوبية منطقة تبوك تصل درجات الحرارة بهم إلى 50 مئوية.

 

وأرجع المركز الوطني للإرصاد، في تقرير له، سبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، إلى نشاط الرياح الشرقية، والجنوبية الشرقية الحاره والجافه التي تؤثر على هذا المناطق من المملكة.
وتوقع المركز، عدم استمرار هذه الموجة كثيرًا،  فقد تنكسر درجات الحرارة ساعة الظهيرة حتى تصل إلى 48 درجه مئوية، كما توقع المركز، أجواء حاره إلى شديدة الحرارة على أكثر المناطق الشمالية الشرقية من المملكة قد تصل درجات الحرارة إلى حوالي 47 بالمئة، تكون درجات معتدلة وتميل للبروده مساءً على جبال منطقة عسير، ومنطقة الباحه والأجواء مستقره على معظم مناطق المملكة.
وكان قد أصد المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بالمملكة، حيث تشهد منطقة عسير يشمل ” أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده ، ظهران الجنوب” فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 8 مساءً.
كما كشف المركز الوطني للأرصاد، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل، ” الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب” حتى الساعة 8 مساءً.

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