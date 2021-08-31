الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ 50 على منطقتي تبوك والمدينة المنورة (فيديو)

محررو المناطق

توقع المركز الوطني للإرصاد، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، باستمرار الأجواء حار إلى شديدة الحرارة على المناطق الشرقية الشمالية من السواحل ابتدءًا من سواحل منطقة تبوك، والمدينة المنورة، ومنطقة شرق محافظة يبنع حتي المناطق الجنوبية منطقة تبوك تصل درجات الحرارة بهم إلى 50 مئوية.

وأرجع المركز الوطني للإرصاد، في تقرير له، سبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، إلى نشاط الرياح الشرقية، والجنوبية الشرقية الحاره والجافه التي تؤثر على هذا المناطق من المملكة.

وتوقع المركز، عدم استمرار هذه الموجة كثيرًا، فقد تنكسر درجات الحرارة ساعة الظهيرة حتى تصل إلى 48 درجه مئوية، كما توقع المركز، أجواء حاره إلى شديدة الحرارة على أكثر المناطق الشمالية الشرقية من المملكة قد تصل درجات الحرارة إلى حوالي 47 بالمئة، تكون درجات معتدلة وتميل للبروده مساءً على جبال منطقة عسير، ومنطقة الباحه والأجواء مستقره على معظم مناطق المملكة.