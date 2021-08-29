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رفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي.. وتوجيه إنذار للرئيس التنفيذي

رفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي.. وتوجيه إنذار للرئيس التنفيذي

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رفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي.. وتوجيه إنذار للرئيس التنفيذي

رفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي.. وتوجيه إنذار للرئيس التنفيذي
http://almnatiq.net/?p=1019761
محررو المناطق
أصدرت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، قراراً برفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي اعتباراً من تاريخ 30 أغسطس 2021م، وتوجيه إنذارٍ لكل من الرئيس التنفيذي والمدير المالي بالنادي.
وقالت لجنة الكفاءة المالية، في بيان لها، إنه بناءً على التحقيقات التي قامت بها الإدارة العامة للشؤون القانوية بالوزارة مع كافة الأطراف ذات العلاقة في هذه القضية فقد تقرر مايلي:

أولا: توجيه إنذار خطي للرئيس التنفيذي بنادي الطائي بدر بن عايد السويدي، مع أخذ التعهد بعدم تكرار المخالفة بناء على نص المادة (2/88/أ) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك لمخالفته المادة (1/88/ب) من اللائحة والمادة (20) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، مع التأكيد عليه بالالتزام بممارسة كافة اختصاصات الرئيس التنفيذي المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، ومنها: متابعة أعمال النادي وحفظ الوثائق والعقود والمستندات الرسمية وتنظيم السجلات والملفات.

 

ثانيا: توجيه إنذار خطي للمدير المالي بنادي الطائي محمد حمود الضمادي مع أخذ التعهد بعدم تكرار المخالفة وفقا لما نصت عليه المادة (2/88/أ) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك لمخالفته المادة (1/88/ب) من اللائحة والمادة (20) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، مع التأكيد عليه بالالتزام بممارسة كافة اختصاصات المدير المالي المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ومنها: مراجعة وتدقيق حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والنفقات في مقر النادي، وتحت مسؤوليته.

 

ونظرا لعدم ثبوت التحايل من قبل النادي قبل رفع المستندات والوثائق المالية إلى لجنة الكفاءة المالية بالوزارة بغرض الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فقد أصدرت اللجنة قرارها برفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي اعتبارا من تاريخ 30 أغسطس 2021.

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