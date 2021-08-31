احدث الأخبار

«سعود الطبية» تحذر: «التدخين السلبي» سم قاتل
أبرز المواد
 «تعليم جازان»: تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في صور مغايرة للواقع بمبنى مدرسة
أبرز المواد
 رفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي.. وتوجيه إنذار للرئيس التنفيذي
أبرز المواد
 الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ 50 على منطقتي تبوك والمدينة المنورة (فيديو)
أبرز المواد
 قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل وبلدة دير استيا
أبرز المواد
 التحالف: 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية في مطار أبها بشظايا مسيّرة حوثية تم اعتراضها
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تتعهد بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب الأموال العامة والخاصة
أبرز المواد
 بدءًا من ديسمبر.. «العلا» تستضيف 4 احتفالات ثقافية وفنية
أبرز المواد
 تسهيلاً عليهم.. «الخدمات الصحية» بالجبيل تطلق خدمة جديدة لذوي الإعاقة وكبار السن
أبرز المواد
 مصور «جماليات المسجد الحرام» يروي قصته مع باب الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 «الجوازات» توضح كيفية تعديل الاسم في الهوية دون تجديد جواز السفر
أبرز المواد
 أمير القصيم يوجه باستدامة مهرجان التين بمحافظة البدائع للسنوات القادمة
أجواء المناطق
«سعود الطبية» تحذر: «التدخين السلبي» سم قاتل

«سعود الطبية» تحذر: «التدخين السلبي» سم قاتل

أبرز المواد
«تعليم جازان»: تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في صور مغايرة للواقع بمبنى مدرسة

«تعليم جازان»: تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في صور مغايرة للواقع بمبنى مدرسة

أبرز المواد
رفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي.. وتوجيه إنذار للرئيس التنفيذي

رفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي.. وتوجيه إنذار للرئيس التنفيذي

أبرز المواد
الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ 50 على منطقتي تبوك والمدينة المنورة (فيديو)

الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ 50 على منطقتي تبوك والمدينة المنورة (فيديو)

أبرز المواد

«سعود الطبية» تحذر: «التدخين السلبي» سم قاتل

«سعود الطبية» تحذر: «التدخين السلبي» سم قاتل
http://almnatiq.net/?p=1019776
محررو المناطق:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بالخدمات التنفسية، من مخاطر التدخين السلبي، موضحة أنه يعمل على فقدان الرئة لوظائفها على المدى البعيد، ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، وأمراض أخرى كثيرة.

 

وأوضحت مدينة سعود الطبية، بأن التدخين السلبي هو استنشاق الدخان المنبعث من سيجارة مشتعلة، أي الدخان الذي قد يخرج من فم أو أنف الشخص المدخن وعادة ما يكون الدخان المستنشق في عملية التدخين السلبي صادرًا من السجائر العادية ولكنه أحيانًا قد يكون خارجًا من الأرجيلة أو منتجات التبغ الأخرى.

 

وحسب أخصائي ومدير إدارة الخدمات التنفسية بالمدينة، أيمن السالمي، فإن هناك عدد من المخاطر الصحية التي يتسبب بها التدخين السلبي، من أهمها بأنه يعمل على فقدان الرئة لوظائفها على المدى البعيد، إذ تزداد فرصة الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، وله تأثير ضار على القلب والأوعية الدموية، ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، كما أن المدخنين السلبيين معرضون لخطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بمن لا يتعرضون.

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*