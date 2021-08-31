«سعود الطبية» تحذر: «التدخين السلبي» سم قاتل

محررو المناطق:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بالخدمات التنفسية، من مخاطر التدخين السلبي، موضحة أنه يعمل على فقدان الرئة لوظائفها على المدى البعيد، ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، وأمراض أخرى كثيرة.

وأوضحت مدينة سعود الطبية، بأن التدخين السلبي هو استنشاق الدخان المنبعث من سيجارة مشتعلة، أي الدخان الذي قد يخرج من فم أو أنف الشخص المدخن وعادة ما يكون الدخان المستنشق في عملية التدخين السلبي صادرًا من السجائر العادية ولكنه أحيانًا قد يكون خارجًا من الأرجيلة أو منتجات التبغ الأخرى.

وحسب أخصائي ومدير إدارة الخدمات التنفسية بالمدينة، أيمن السالمي، فإن هناك عدد من المخاطر الصحية التي يتسبب بها التدخين السلبي، من أهمها بأنه يعمل على فقدان الرئة لوظائفها على المدى البعيد، إذ تزداد فرصة الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، وله تأثير ضار على القلب والأوعية الدموية، ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، كما أن المدخنين السلبيين معرضون لخطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بمن لا يتعرضون.