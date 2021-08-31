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محلل عسكري: «باب السلام» مغلق من قبل إيران وميلشياتها (فيديو)

محلل عسكري: «باب السلام» مغلق من قبل إيران وميلشياتها (فيديو)

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محلل عسكري: «باب السلام» مغلق من قبل إيران وميلشياتها (فيديو)

محلل عسكري: «باب السلام» مغلق من قبل إيران وميلشياتها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1019793
محررو المناطق:

اعتبر المحلل العسكري العميد حسن الشهري، المجتمع الدولي شريك بالصمت عن تجاوزات ميلشيا الحوثي الإرهابية تجاه الممكلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران اختارت وذراعها الحوثي «الحرب» عن طريق استهداف الأعيان المدنية.

 

وقال الشهري، في تصريحات متلفزة لقناة الإخبارية، إن تسارع وتيرة استهداف الأهداف المدنية مؤشر على أن إيران وميلشياتها الإرهابية اختارت الحرب، وقد أشارت إلى ذلك هنا في وقت سابق».

 

وأضاف المحلل العسكري، أن باب السلام مغلق من قبل إيران وميلشياتها وما تقوم به من زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وفي اعتقادي أن المجتمع الدولي شريك في صمته عن التجاوزات وعن هذه الأعمال الإرهابية التي ترتقي إلى جرائم حرب.

 

 

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