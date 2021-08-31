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وزير الإعلام اليمني ينشر فيديو يوثق مقتل مسنة أمام أبنائها على يد ميليشيا الحوثي

وزير الإعلام اليمني ينشر فيديو يوثق مقتل مسنة أمام أبنائها على يد ميليشيا الحوثي

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وزير الإعلام اليمني ينشر فيديو يوثق مقتل مسنة أمام أبنائها على يد ميليشيا الحوثي

وزير الإعلام اليمني ينشر فيديو يوثق مقتل مسنة أمام أبنائها على يد ميليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=1019799
المناطق ـ وكالات:
في مشهد مأساوي يخلو من أي مشاعر إنسانية، ويعكس مستوى وحشية وإجرام عناصر الحوثي، نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فيديو يوثق لحظة قتل عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمسنة أمام أبنائها في مديرية العشة بمحافظة عمران.
وعلق وزير الإعلام اليمني على الفيديو في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “إن هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية التي ترتكبها عناصر الحوثي بشكل يومي من أعمال قتل ونهب وسلب للأموال والممتلكات وانتهاك للحرمات وهتك الأعراض، يكشف وجهها الحقيقي، ويعكس جانب من المأساة والمعاناة التي يعيشها الملايين من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
وأكد الإرياني، أن استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان على هذه الجرائم النكراء، تعتبرها ميليشيا الحوثي بمثابة ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم .

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