بعد وفاة شخصين تلقيا لقاح «موديرنا» باليابان.. وزير الصحة: «الإبر» السبب

المناطق - وكالات:

رجح وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، أن تكون المواد الغريبة التي عثر عليها في دفعات لقاحات «موديرنا» المضاد لكورونا في بلاده، قد تكونت عندما تم تركيب الإبر في القوارير التي تحوي اللقاحات.

ونقلت تقارير صحفية، عن تامورا، قوله إن الحادثتين اللتين تسببتا بوفاة شخصين بعد حقنهما بجرعات من الشحنات الملوثة، ربما كانتا بسبب إدخال إبر بشكل غير صحيح في قوارير، مما أدى إلى قطع أجزاء من السدادة المطاطية.

وف وقت سابق، علقت اليابان استخدام مليون جرعة أخرى بعد العثور على مواد غريبة في المزيد من الدفعات، بعد يومين من الإعلان عن وفاة شخصين بعد حقنهما بجرعات من الشحنات الملوثة.

وأصبح استخدام أكثر من 2.6 مليون جرعة من لقاح مودرنا معلقا في وقت تكافح فيه اليابان أسوأ موجة تفش لمرض كوفيد-19 حتى الآن مع ظهور تحور دلتا شديد العدوى وتجاوز حالات الإصابة اليومية 25 ألف حالة هذا الشهر لأول مرة مع تباطؤ حملة التطعيم.

يأتي هذا في وقت قال فيه مسؤولو صحة يابانيون، إن المواد الغريبة التي وجدت في القوارير كانت عبارة عن مواد سوداء صغيرة، وأخرى وردية اللون، بينما أوضحت الحكومة أنه لم يتم التوصل إلى مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية وأن قرار التعليق مجرد إجراء احترازي.

وذكرت وزارة الصحة، في تصريحات لها، أن الرجلين، وهما في الثلاثينات من العمر، توفيا هذا الشهر في غضون أيام من تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح مودرنا. وحصل كل منهما على جرعة من ثلاث دفعات من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها يوم الخميس. ولا يزال سبب الوفاة قيد البحث.