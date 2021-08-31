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إغلاق مرفق غذائي لم يتقيد بالاشتراطات الصحية غرب الطائف

إغلاق مرفق غذائي لم يتقيد بالاشتراطات الصحية غرب الطائف
http://almnatiq.net/?p=1019813
المناطق- الطائف:

كشف أمانة محافظة الطائف، عن قيام وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، بإغلاق مرفق غذائي مخالفة لم يتقيد بالاشتراطات الصحية داخل بيئة العمل.

 

وكتبت الأمانة عبر الحساب الرسمي على موقع “تويتر”: “وكالة الخدمات والبلديات الفرعية: بلدية غرب الطائف الفرعية تغلق مرفق غذائي مخالفة لم يتقيد بالاشتراطات الصحية داخل بيئة العمل، خلال برنامج الجولات الرقابية الدورية”.

 

وكانت أمانة الطائف وبلدياتها التابعة، قد عززت أعمال الرقابة الدورية على المرافق التجارية والغذائية بالمحافظة والضواحي من خلال برنامج موسع يهدف إلى تغطية المنشآت التجارية رقابياً ليشمل أكثر من 90 ألف مرفق تجاري.

 

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن البرنامج المستحدث يضاعف أعداد الجولات الرقابية لتعزيز الامتثال بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية لضمان سلامة السلع والمعروضات وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعمل فرق الرقابة البلدية (شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف والشفا والهدا والسيل الصغير والكبير والطائف الجديد ومكاتب الخدمات بعشيرة والعطيف) على توعية العاملين بالمرافق بضرورة التقيد بالاشتراطات وعواقب مخالفتها مع توجيه الإنذار قبل تطبيق الغرامة.

 

ووجه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي الوكالات والبلديات الفرعية بتعزيز الجولات الرقابية على مدار اليوم بالفترة الصباحية وفرق أخرى تعمل بالفترات المسائية، كما تشارك فرق الإدارات الإشرافية بدعم البلديات الفرعية خلال برامج الرقابة بما يعزز الجهد البلدي.

 

فيما أشارت الأمانة أن الجولات الميدانية رصدت حتى الآن العديد من المخالفات والتجاوزات والتشوهات البصرية وأحالتها للفرق المختصة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري للإسهام في معالجتها وفق الآليات المتبعة.

 

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