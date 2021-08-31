احدث الأخبار

التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس وتوضح الاستثناءات
أبرز المواد
 التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء
أهم الاخبار
 الصين تمنع الأطفال من ممارسة ألعاب الفيديو لمدة لا تزيد عن 3 ساعات أسبوعيًا
أبرز المواد
 دراسة: الجوز يخفض الكوليسترول.. ويحميك من أمراض القلب
أبرز المواد
 دراسة: الأجسام المضادة في لقاح مودرنا ضعف فايزر
أبرز المواد
 إغلاق مرفق غذائي لم يتقيد بالاشتراطات الصحية غرب الطائف
أبرز المواد
 أمين منطقة عسير يواصل جولاته لمتابعة أعمال معالجة التشوه البصري في أبها
أجواء المناطق
 منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لعدد من الشهداء بمحافظة المجاردة
أجواء المناطق
 8.545 حالات وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يدشن أعمال لجنة المسؤولية الاجتماعية ويطلق باكورة مشاريعها المستقبلية
أجواء المناطق
 محمد بن سلمان.. قائد رياح التنمية والإصلاح في المملكة
أبرز المواد
 بعد وفاة شخصين تلقيا لقاح «موديرنا» باليابان.. وزير الصحة: «الإبر» السبب
أبرز المواد
عاجل

التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس وتوضح الاستثناءات

التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس وتوضح الاستثناءات

التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس وتوضح الاستثناءات

أبرز المواد
التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء

التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء

أهم الاخبار
الصين تمنع الأطفال من ممارسة ألعاب الفيديو لمدة لا تزيد عن 3 ساعات أسبوعيًا

الصين تمنع الأطفال من ممارسة ألعاب الفيديو لمدة لا تزيد عن 3 ساعات أسبوعيًا

أبرز المواد
دراسة: الجوز يخفض الكوليسترول.. ويحميك من أمراض القلب

دراسة: الجوز يخفض الكوليسترول.. ويحميك من أمراض القلب

أبرز المواد

منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لعدد من الشهداء بمحافظة المجاردة

منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لعدد من الشهداء بمحافظة المجاردة
http://almnatiq.net/?p=1019818
المناطق ـ المجاردة:

استقبل محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح، اليوم الثلاثاء، رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين والمفقودين والمحتجزين بالمنطقة الجنوبية العميد الركن سعيد بن علي الهاجري، ومساعده العقيد الركن عبدالله أحمد الشهري ورئيس مكتب الخلية الرقيب أول محمد علي آل جبار القحطاني وذلك بحضور منسق الشهداء بمحافظة المجاردة الأستاذ علي بن حنفان العمري.

 

وقام محافظ المجاردة بتسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي عدد من الشهداء من أبناء المحافظة والمراكز التابعة لها حيث قد صدر الأمر الملكي الكريم القاضي بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لعدد (١٢) من الشهداء يرحمهم الله المشاركين في عميلتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

 

وأكد محافظ المجاردة أن الجميع يفخر بهؤلاء الأبطال الذين استشهدوا في ميادين الشرف والكرامة مؤكداً على اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالتوجيهات المستمرة بمتابعة كل مايتعلق باحتياجات ذوي الشهداء.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*