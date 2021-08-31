دراسة: الجوز يخفض الكوليسترول.. ويحميك من أمراض القلب

توصلت دراسة، نشرت نتائجها الكاملة في مجلة Circulation، أن إضافة نصف كوب من الجوز إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5 في المائة ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وترتبط المستويات العالية من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة – الذي يطلق عليه أحياناً «الكوليسترول الضار» – بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفقاً لجمعية القلب الأميركية، فإن الجوز غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون صحية للقلب تشتهر بوجودها في الأسماك الزيتية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن باحثين من مستشفى كلينيك دي برشلونة، اختاروا 628 بالغاً، تراوحت أعمارهم بين 63 و79 عاماً، اتبع نصفهم نظام غذائي يتضمن استهلاك الجوز يوميا.

وبحسب الدراسة، فإنه بعد عامين، اختبر الفريق مستويات الكوليسترول لدى كل مشارك، إلى جانب تحليل تركيزات وأحجام البروتينات الدهنية لديهم للبحث عن السمات المعروفة بارتباطها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الفريق أن المشاركين الذين يتناولون الجوز انخفض لديهم ما يسمى بمستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) بحوالي 8.5 في المائة.