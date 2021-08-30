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أمين منطقة عسير يواصل جولاته لمتابعة أعمال معالجة التشوه البصري في أبها

أمين منطقة عسير يواصل جولاته لمتابعة أعمال معالجة التشوه البصري في أبها
http://almnatiq.net/?p=1019822
المناطق - عسير

واصل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال معالجة التشوه البصري بأحياء مدينة أبها وذلك ضمن جهود الأمانة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري و تعزيز دور القطاع البلدي في المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري، و التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخراً بهدف تفعيل برنامج “جودة الحياة” ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

 

وشملت الجولة التفقدية الوقوف على عدد من الطرق المحورية و المرافق العامة.

 

وشدد الحميدي خلال جولته على تكثيف الرقابة الميدانية لضبط المخالفات ومعالجة الطرق والأرصفة المتهالكة وتكثيف الحملات لرصد المخالفات وإزالتها فورا.

 

و حث الحميدي المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف مبادرة رصد التشوهات البصرية و معالجتها ، عبر حملة (#صور_وأرسل) والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق “بلدي” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.

 

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