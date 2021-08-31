دراسة: الأجسام المضادة في لقاح مودرنا ضعف فايزر

المناطق- وكالات:

ذكرت وكالة «بلومبرج»، أن لقاح كورونا التابع لشركة مودرنا، أنتج أكثر من ضعف الأجسام المضادة لجرعة مماثلة من إنتاج شركة فايزر وشريكتها بيونتيك، في بحث يقارن بشكل مباشر الاستجابات المناعية للتلقيح.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في رسالة إلى مجلة الجمعية الطبية الأميركية،وأجريت على ما يقرب من 2500 عامل في نظام مستشفى بلجيكي كبير، أن مستويات الأجسام المضادة بين الأفراد الذين لم يصابوا بفيروس كورونا قبل الحصول على جرعتين من لقاح مودرنا بلغ متوسطها 2881 وحدة لكل مليلتر، مقارنة بـ 1108 وحدة / مل في مجموعة مكافئة، حصلت على جرعتين من لقاح فايزر.

وبحسب الدراسة، فإن تشير إلى أن الاختلافات يمكن تفسيرها من خلال كمية أكبر من المكون النشط في لقاح مودرنا، حيث تبلغ 100 ميكروغرام، مقابل 30 ميكروغرام في لقاح فايزر- بيونتيك.