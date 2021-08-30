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التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس وتوضح الاستثناءات

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8.545 حالات وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8.545 حالات وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1019833
المناطق ـ واس:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 338 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 532.850 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 544.449، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8.545 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

 

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