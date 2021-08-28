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الصين تمنع الأطفال من ممارسة ألعاب الفيديو لمدة لا تزيد عن 3 ساعات أسبوعيًا

الصين تمنع الأطفال من ممارسة ألعاب الفيديو لمدة لا تزيد عن 3 ساعات أسبوعيًا

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الصين تمنع الأطفال من ممارسة ألعاب الفيديو لمدة لا تزيد عن 3 ساعات أسبوعيًا

الصين تمنع الأطفال من ممارسة ألعاب الفيديو لمدة لا تزيد عن 3 ساعات أسبوعيًا
http://almnatiq.net/?p=1019851
المناطق ـ وكالات:

أصدرت الصين تعليمات بأنها ستمنع الأطفال من هم دون الـ18 عامًا من ممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت لمدة لا تزيد عن 3 ساعات خلال الأسبوع، مبررةً ذلك بهدف محاربة إدمان الشباب لهذه الممارسات. وكانت القوانين تحظر أصلاً على القاصرين اللعب عبر الإنترنت بين العاشرة ليلاً والثامنة صباحاً.

 

وفي بيان أكدت الهيئة الناظمة للمرئي والمسموع والنشر والبث الإذاعي، أن الأطفال سيسمح لهم باللعب عبر الإنترنت لمدة ساعة واحدة فقط خلال اليوم، “بين الثامنة مساءً والتاسعة مساءً”، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد، أي ثلاث ساعات كحد أقصى في الأسبوع الواحد.

 

وأضاف البيان: “أما في باقي أيام الأسبوع، لن تكون ألعاب الفيديو عبر الإنترنت متاحة لمن هم دون 18 عامًا وخلال العطل المدرسية سيتسنى لهم اللعب لساعة في اليوم، وسيطبق هذا الإجراء مبدئياً على ألعاب الفيديو عبر الإنترنت فقط، وليس على الألعاب التي لا تتطلب تشغيل الإنترنت. سيتعين على القاصرين تسجيل الدخول باستخدام وثيقة تعريف رسمية بهدف منعهم من التحايل على الحظر، غير أن الجدول الزمني لتطبيق الإجراء لم يحدَّد بعد”.

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