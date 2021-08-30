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التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء

التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء

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التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء

التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة لمليشيات الحوثي بصنعاء
http://almnatiq.net/?p=1019871
المناطق - واس:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء، أثناء تجهيز المليشيات الحوثية لعملية عدائية بمسيرة مفخخة.

وأضاف التحالف في بيان له أن منصة الإطلاق التي تم تدميرها في صنعاء استخدمت لإطلاق المسيرتين على مطار أبها الدولي.

وتابع التحالف العربي أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين.

وكان التحالف التحالف العربي قد أعلن عن سقوط 8 مصابين وتضرر طائرة مدنية جراء هجوم حوثي على مطار أبها بالمملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق بأنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).

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