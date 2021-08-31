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التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس.. وتوضح الاستثناءات

التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس.. وتوضح الاستثناءات

التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس.. وتوضح الاستثناءات

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التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس.. وتوضح الاستثناءات

التعليم تقرر منع دخول الهواتف الذكيّة نهائيًا في المدارس.. وتوضح الاستثناءات
وزارة التعليم تمنع دخول الهواتف الذكيّة في المدارس
http://almnatiq.net/?p=1019876
المناطق - الرياض:

أصدرت وزارة التعليم قرارًا بمنع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يومياً في موقع «توكلنا ويب» من خلال خدمة «نتعلّم بحذر»، وأن يقدّم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي؛ نسخةً مطبوعةً من الحالة في نظام «توكلنا»، أو يرسل نسخة منها إلى جوال إدارة المدرسة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه يمكن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة؛ على أن يُحفظ لدى إدارة المدرسة.

وأكدت الوزارة على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء الأمور وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتًا كونه مخالفة نظامية، والتقيّد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تُعنى بذلك؛ وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت بشكل مؤقت السماح للطلبة بإدخال الهواتف الذكية للمدارس خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي، وما تحقق لهم من تهيئة واستعداد خلال الأيام الماضية أثناء دخولهم لمدارسهم.

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