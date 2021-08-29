الأهلي يتلقى ضربة موجعة من «فيفا» بسبب فلادان وجروس

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تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن مستحقات المدربين فلادان ميلويفيتش وكريستيان جروس، وذلك بالتزامن مع موسم الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة «الرياضية»: قبل اتمامه صفقة لاعب محور مهم، الأهلي يتلقى ضربة موجعة من «فيفا» بقرار يمنعه من التسجيل بسبب قضايا مستحقات تم الحكم فيها لصالح المدربين فلادان وجروس.

وأضافت: «الأهلي ممنوع من التسجيل في اليوم الأخير بقرار من الفيفا، بسبب عدم دفعه مستحقات فلادان ميلويفيتش وكريستيان جروس».