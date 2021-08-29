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الأهلي يتلقى ضربة موجعة من «فيفا» بسبب فلادان وجروس

الأهلي يتلقى ضربة موجعة من «فيفا» بسبب فلادان وجروس
الأهلي السعودي
http://almnatiq.net/?p=1019881
المناطق - الرياض:

تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن مستحقات المدربين فلادان ميلويفيتش وكريستيان جروس، وذلك بالتزامن مع موسم الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة «الرياضية»: قبل اتمامه صفقة لاعب محور مهم، الأهلي يتلقى ضربة موجعة من «فيفا» بقرار يمنعه من التسجيل بسبب قضايا مستحقات تم الحكم فيها لصالح المدربين فلادان وجروس.

وأضافت: «الأهلي ممنوع من التسجيل في اليوم الأخير بقرار من الفيفا، بسبب عدم دفعه مستحقات فلادان ميلويفيتش وكريستيان جروس».

 

وكان الأهلي قد ضم البرازيلي باولينيو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، في مركز لاعب الارتكاز، بالإضافة إلى فيليب برادريتش لاعب كالياري.

 

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